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Эвакуация в Луганской продолжится, несмотря на обстрелы, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 19 апреля 2022 09:45
Эвакуация в Луганской продолжится, несмотря на обстрелы, - Гайдай Фото: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не согласовали "режим тишины" в Луганской области. Однако эвакуация мирных жителей будет продолжаться, несмотря на обстрелы врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Сегодня будут организованы эвакуационные маршруты из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горной общины. Вывозить людей будут автобусами, полиция и волонтеры будут подвозить жителей к местам сборов.

Глава Луганской области Сергей Гайдай призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные места.

"Выезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян. Для атаки на город РФ применяла большое количество бронетехники. Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте", - отметил Гайдай.

Напомним, Укрзализныця назначила два эвакуационных поезда из восточных областей. Они отправятся со станций в Покровске и Лозовой.

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