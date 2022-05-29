Никто не согласился. В Херсоне назначен новый директор театра: кто им стал

Российские оккупанты назначили нового директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник заведения, исполняющего обязанности охранника Валерий Шелудько.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя.
"Новым главой стал… бывший охранник помещения. Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу - на начальника образования, охранника - на директора театра, местных алкашей и сумасшедших - на гауляйтеров", - заверил он.
По словам Хланя, такая специфичность при выборе работников в оккупированном Херсоне объясняется одним - никто другой не соглашается на сотрудничество с оккупационной властью.
"Специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать, все профессии хорошие, но оккупанты выискивают тех, кто был никем, но теперь могут показать свою "силу". Но кто бы к оккупантам на работу не шел - закончат они очень плохо", - добавил советник главы Херсонской ОВА.
Как сообщалось, мэрия Мариуполя назвала имена местных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов. В список предателей вошли 9 человек.
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