Никто не согласился. В Херсоне назначен новый директор театра: кто им стал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя.

"Новым главой стал… бывший охранник помещения. Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу - на начальника образования, охранника - на директора театра, местных алкашей и сумасшедших - на гауляйтеров", - заверил он.

По словам Хланя, такая специфичность при выборе работников в оккупированном Херсоне объясняется одним - никто другой не соглашается на сотрудничество с оккупационной властью.

"Специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать, все профессии хорошие, но оккупанты выискивают тех, кто был никем, но теперь могут показать свою "силу". Но кто бы к оккупантам на работу не шел - закончат они очень плохо", - добавил советник главы Херсонской ОВА.