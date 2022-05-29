Ніхто не згодився. В Херсоні призначили нового директора театра: хто їм став
Російські окупанти призначили нового директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу, що виконував обов’язки охоронця Валерій Шелудько.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя.
"Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню - на начальника освіти, охоронця - на директора театру, місцевих алкашів і божевільних - на гауляйтерів", - запевнив він.
За словами Хланя, така специфічність при виборі працівників в окупованому Херсоні пояснюється одним - ніхто інший не погоджується на співпрацю з окупаційною владою.
"Спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати, всі професії хороші, але окупанти вишукують тих, хто був ніким, але тепер можуть показати свою "силу". Але хто б до окупантів на роботу не йшов - закінчать вони дуже погано", - додав радник голови Херсонської ОВА.
Як повідомлялося, мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на бік окупантів. До списку зрадників увійшли 9 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.