Ніхто не згодився. В Херсоні призначили нового директора театра: хто їм став

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя.

"Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню - на начальника освіти, охоронця - на директора театру, місцевих алкашів і божевільних - на гауляйтерів", - запевнив він.

За словами Хланя, така специфічність при виборі працівників в окупованому Херсоні пояснюється одним - ніхто інший не погоджується на співпрацю з окупаційною владою.

"Спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати, всі професії хороші, але окупанти вишукують тих, хто був ніким, але тепер можуть показати свою "силу". Але хто б до окупантів на роботу не йшов - закінчать вони дуже погано", - додав радник голови Херсонської ОВА.