Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как РФ, - Подоляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

"За 2019 год на Донбассе погибло 27 гражданских. В 2020-м - 8. В 2021 году - 15. За два месяца от начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня", - написал Михаил Подоляк.

Напомним, в Украине с 24 февраля по 25 апреля ООН зафиксировала 5840 жертв среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии против Украины зафиксировано 2729 погибших, в том числе 201 ребенок.

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