Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ, - Подоляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка .

"За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му - 8. У 2021 році - 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні", - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого по 25 квітня ООН зафіксувала 5840 жертв серед цивільного населення. Всього з початку російської агресії проти України зафіксовано 2729 загиблих, у тому числі 201 дитина.

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