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В Украине с начала вторжения России погибли 2729 мирных граждан, - ООН

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Киев, Среда 27 апреля 2022 02:04
В Украине с начала вторжения России погибли 2729 мирных граждан, - ООН Разрушенный дом в Одессе (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине с 24 февраля по 25 апреля ООН зафиксировала 5840 жертв среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии против Украины зафиксировано 2729 погибших, в том числе 201 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ООН.

Также 3111 человек получили ранения, среди них – 299 детей. Большинство пострадавших получили ранения в результате обстрелов и авиаударов. Но в ООН отмечают, что реальные потери гораздо выше, так как на оккупированных территориях нет возможности зафиксировать точное количество жертв.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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