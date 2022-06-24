Никто ничего не подарит и не отдаст, - мэр Славянска об обороне города

Славянск достаточно укреплен и этот процесс бесконечен, он постоянно идет.

Об этом мэр Славянска Вадим Лях рассказал в интервью РБК-Украина.

"О силах и средствах говорить не буду, это закрытая информация. Но уверен, что их хватит. С учетом того, что немного времени давали на оборону Северодонецка, а он месяцами держался. Здесь тоже никто ничего не подарит и не отдаст", - сказал Вадим Лях.

Напомним, с самого Славянска уехало до 80 тысяч жителей, однако в городе еще остается четверть населения.

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