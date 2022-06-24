Ніхто нічого не подарує і не віддасть, - мер Слов'янська про оборону міста

Слов'янськ достатньо укріплений і цей процес нескінченний, він постійно триває.

Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Про сили і засоби говорити не буду, це закрита інформація. Але впевнений, що їх вистачить. З урахуванням того, що небагато часу давали на оборону Сєвєродонецька, а він місяцями тримався. Тут теж ніхто нічого не подарує і не віддасть", - сказав Вадим Лях.

Нагадаємо, з самого Слов'янська виїхало до 80 тисяч жителів, однак у місті ще залишається чверть населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.