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Ніхто нічого не подарує і не віддасть, - мер Слов'янська про оборону міста

Фото: Вадим Лях, мер Слов'янська (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко, Владислав Красінський

Слов'янськ достатньо укріплений і цей процес нескінченний, він постійно триває.

Про це мер Слов'янська Вадим Лях розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Про сили і засоби говорити не буду, це закрита інформація. Але впевнений, що їх вистачить. З урахуванням того, що небагато часу давали на оборону Сєвєродонецька, а він місяцями тримався. Тут теж ніхто нічого не подарує і не віддасть", - сказав Вадим Лях.

Нагадаємо, з самого Слов'янська виїхало до 80 тисяч жителів, однак у місті ще залишається чверть населення.

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Слов'янськ