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В Славянске остается еще четверть населения: мэр рассказал, почему люди не уехали

Новина українською →
Славянск, Пятница 24 июня 2022 18:35
В Славянске остается еще четверть населения: мэр рассказал, почему люди не уехали Фото: Вадим Лях, мэр Славянска (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Елизавета Драбкина

Из Славянска выехало до 80 тысяч жителей, однако в городе еще остается четверть населения.

Об этом мэр Славянска Вадим Лях рассказал в интервью РБК-Украина.

"Было около 100 тысяч, осталась четверть населения города - около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию. Не только здоровых людей и детей. Эвакуируем лежачих больных постоянно, вывозим и людей с психическими заболеваниями - это не только жители нашей общины, но и те, кто ехал транзитом через наш город и остался здесь. То есть никто не брошен, занимаемся", - сказал он.

Также Лях отметил, что в городе работают банкоматы и продолжают выплачиваться все виды социальных пособий - пенсии, выплаты, субсидии. Он подчеркнул, что в Славянске нет гуманитарной катастрофы.

Почему люди не выезжают

Мэр считает, что люди не уезжают, потому что привыкли к новым условиям и воздушным тревогам.

"Причины называют разные, что они никому не нужны, что нет денег. На самом деле, скорее всего, эти люди и раньше не выезжали за пределы области, им психологически страшно уехать, тем более на запад Украины", - сказал он.

При этом Лях отмечает, что у жителей есть и объективные причины, как большая семья с лежачими больными. Он говорит, что люди не хотят выезжать таким большим коллективом и пытаются приспособиться. Также есть жители с домашними животными, которые волнуются за них.

"С другой стороны люди из таких категорий уже выезжали и нашли себя в других областях. Оказывается помощь, переселенцы получают дополнительные выплаты", - добавляет мэр.

Он считает, что количество желающих выехать увеличится как только начнется "горячая" фаза боевых действий.

Напомним, российские войска пытаются возобновить наступление на Славянск.

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