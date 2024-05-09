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"Нікс" вдруге переграли "Індіану" в півфіналі плей-офф Східної конференції НБА

Фото: Прешес Ачіува набрав 8 пунктів за "Нікс" (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

"Нью-Йорк Нікс" здобули другу перемогу над "Індіаною Пейсерс" у другому раунді плей-офф Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Індіана" – 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30); серія – 2:0

 

 

Після рівного дебюту до середини чверті "Нікс" відірвалися на 11 пунктів. Утім, "Пейсерс" прийшли до тями та вирівняли становище. За підсумками 12-хвилинки цифри на табло були рівними.

А в другій чверті "Індіані" взагалі перехопила ініціативу. Гості організували свій відрив і, на відміну від "Нью-Йорка", власної переваги не розгубили. Як наслідок, на велику перерву "Пейсерс" пішли з 10-очковим гандикапом.

Утім, третя 12-хвилинка завершилася гучнішим ляпасом для "Індіани". "Нікс" переважали гостей по обидва боки майданчика та швидко нівелювали перевагу "Пейсерс". Більше того, господарі паркету закінчили чверть з +8.

На фінальному ігровому відрізку "Нью-Йорк" не розгубив власної переваги. Уважна гра всіх ланок команди дозволила тримати суперника на безпечній відстані та спокійно довести матч до перемоги. "Нікс" закріпили перевагу в серії до чотирьох перемог і тепер будуть гостями в двох наступних поєдинках. Перший – у ніч проти суботи, 11 травня.

До слова, напередодні "Бостон" і "Оклахома" здобули перші перемоги в другому раунді плей-офф.

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НБАБаскетбол