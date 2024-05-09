"Никс" во второй раз обыграли "Индиану" в полуфинале плей-офф Восточной конференции НБА

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Индиана" – 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30); серия – 2:0

После ровного дебюта к середине четверти "Никс" оторвались на 11 пунктов. Впрочем, "Пэйсерс" пришли в себя и выровняли положение. По итогам 12-минутки цифры на табло были равными.

А во второй четверти "Индиане" вообще перехватило инициативу. Гости организовали свой отрыв и, в отличие от "Нью-Йорка", собственного преимущества не упустили. Как следствие, на большой перерыв "Пэйсерс" ушли с 10-очковым гандикапом.

Впрочем, третья 12-минутка завершилась более громкой оплеухой для "Индианы". "Никс" переигрывали гостей с обеих сторон площадки и быстро нивелировали преимущество "Пэйсерс". Более того, хозяева паркета закончили четверть с +8.

На финальном игровом отрезке "Нью-Йорк" не растерял собственного преимущества. Внимательная игра всех звеньев команды позволила держать соперника на безопасном расстоянии и спокойно довести матч до победы. "Никс" закрепили преимущество в серии до четырех побед и теперь будут гостями в двух последующих поединках. Первый – в ночь на субботу, 11 мая.