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"Бостон" і "Оклахома" впевненими перемогами розпочали другий раунд: відео плей-офф НБА

Середа 08 травня 2024 10:29
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"Бостон" і "Оклахома" впевненими перемогами розпочали другий раунд: відео плей-офф НБА Фото: Джейлен Браун найбільше доклався до перемоги над "Кавальєрс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" і "Оклахома-Сіті Тандер" здобули домашні перемоги над "Клівленд Кавальєрс" і "Даллас Маверікс" відповідно в другому раунді плей-офф Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Бостон" – "Клівленд" – 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18); серія – 1:0

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Оклахома-Сіті" – "Даллас" – 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16); серія – 1:0

"Селтікс" разом із суперниками видали надрезультативну першу чверть, оформивши 74 пункти на двох. Кращими, як і в наступних трьох 12-хвилинках, були господарі. Зокрема, на велику перерву "Бостон" пішов із 10-очковим гандикапом над "Кавальєрс".

Ще 15 пунктів згори "Селтікс" оформили за підсумками другої половини. Найбільше старався Браун, який поклав до скарбнички "Бостона" 32 пункти. Ще 25 очок додав Вайт, а лідер команди Тейтум завершив поєдинок із дабл-даблом – 18 пунктів, 11 підбирань. Наступний матч теж зіграють у Массачусетсі.

Натомість "Маверікс" поступово відставали від "Оклахоми". У першій чверті команди розійшлися нічиєю (23:23), але в другій "Тандер" додали та відірвалися на 9 очок від гостей. Після великої перерви сценарій першої половини повторився.

Третя 12-хвилинка була фактично рівною. "Даллас" поступився лише одним балом, але цього було замало для продовження боротьби за перемогу. Тим більше, у фінальній чверті "Оклахома" просто зім'яла опонентів, зафіксувавши на табло остаточний відрив +22. Другий поєдинок в Оклахомі зіграють у ніч проти п'ятниці.

До слова, напередодні "Міннесота" вдруге поспіль здолала "Денвер" на виїзді.

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