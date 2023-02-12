Экс-глава МИД Кипра Христодулидес победил на президентских выборах
Бывший министр иностранных дел Никос Христодулидес во втором туре президентских выборов Кипра опередил своего соперника от левых партий, дипломата Андреаса Мавройянниса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.
По подсчету 100% бюллетеней, Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, бывший главный переговорщик на мирных переговорах с турками-киприотами и бывший постоянный представитель Кипра в ООН - 48,09%.
Христодулидес станет восьмым президентом средиземноморского государства.
Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.
Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году. Последний раунд мирных переговоров по воссоединению Кипра провалился в середине 2017 года. Христодулидес говорит, что хочет возобновить переговоры, но считает необходимым пересмотреть регуляторные рамки ООН, предложенные в 2017 году.
Напомним, по результатам первого тура президентских выборов Кипра безусловным лидером стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодолидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram