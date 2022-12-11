В Никопольском районе восстановили подачу электроэнергии после ночного обстрела
Электрики восстановили поврежденную энергетическую инфраструктуру в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Линии электропередач были повреждены сегодня ночью, 11 декабря, в результате обстрела российской артиллерии.
"В течение дня в области не зафиксированы вражеские обстрелы. В Красногригорьевской громаде Никопольского района энергетики вернули свет в дома местных жителей после ночных атак", - отметил Лукашук.
Напомним, что российские войска ночью снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты применяли "Грады" и тяжелую артиллерию.
Кроме того, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.