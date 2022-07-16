Никопольский район увеличил продолжительность комендантского часа

В частности, он опубликовал распоряжение, согласно которому комендантский час будет начинаться в 21:00, а заканчиваться в 05:00.

Отметим, изменения касаются Никополя, Покрова, Марганца, а также всех сел и поселков Никопольского района.

На территории Днепропетровской области действует комендантский час с 23:00 до 05:00. В Днепре и Каменском - с 00:00 до 05:00, в Кривом Роге и Криворожском районе - с 22:00 до 05:00.

Что запрещено во время комендантского часа

В период действия комендантского часа запрещено находится на улице и пользоваться транспортом. Покидать дома можно в случае воздушной тревоги, чтобы добраться до укрытия.

Исключение сделано лишь для владельцев специальных разрешений.