Никопольский район увеличил продолжительность комендантского часа
С 16 июля 2022 года в Никопольском районе (Днепропетровская область) увеличивается продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.
В частности, он опубликовал распоряжение, согласно которому комендантский час будет начинаться в 21:00, а заканчиваться в 05:00.
Отметим, изменения касаются Никополя, Покрова, Марганца, а также всех сел и поселков Никопольского района.
На территории Днепропетровской области действует комендантский час с 23:00 до 05:00. В Днепре и Каменском - с 00:00 до 05:00, в Кривом Роге и Криворожском районе - с 22:00 до 05:00.
Что запрещено во время комендантского часа
В период действия комендантского часа запрещено находится на улице и пользоваться транспортом. Покидать дома можно в случае воздушной тревоги, чтобы добраться до укрытия.
Исключение сделано лишь для владельцев специальных разрешений.
На этой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают ввести штрафы за нарушение комендантского часа.
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