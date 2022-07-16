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Нікопольський район збільшив тривалість комендантської години

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Нікопольський район, Субота 16 липня 2022 15:46
Нікопольський район збільшив тривалість комендантської години Фото: комендантська година в районі триватиме довше (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

З 16 липня 2022 року в Нікопольському районі (Дніпропетровська область) збільшується тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Зокрема, він опублікував розпорядження, згідно з яким комендантська година буде починатися о 21:00, а закінчуватися о 05:00.

Зазначимо, зміни стосуються Нікополя, Покрова, Марганця, а також усіх сіл і селищ Нікопольського району.

На території Дніпропетровської області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. У Дніпрі та Кам'янському - з 00:00 до 05:00, у Кривому Розі та Криворізькому районі - з 22:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

В період дії комендантської години заборонено знаходиться на вулиці і користуватися транспортом. Залишати будинки можна в разі повітряної тривоги, щоб дістатися до укриття.

Виняток зроблено лише для власників спеціальних дозволів.

Цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години.

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Нікополь Комендантська година
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