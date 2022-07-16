Нікопольський район збільшив тривалість комендантської години

З 16 липня 2022 року в Нікопольському районі (Дніпропетровська область) збільшується тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Зокрема, він опублікував розпорядження, згідно з яким комендантська година буде починатися о 21:00, а закінчуватися о 05:00.

Зазначимо, зміни стосуються Нікополя, Покрова, Марганця, а також усіх сіл і селищ Нікопольського району.

На території Дніпропетровської області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. У Дніпрі та Кам'янському - з 00:00 до 05:00, у Кривому Розі та Криворізькому районі - з 22:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

В період дії комендантської години заборонено знаходиться на вулиці і користуватися транспортом. Залишати будинки можна в разі повітряної тривоги, щоб дістатися до укриття.

Виняток зроблено лише для власників спеціальних дозволів.