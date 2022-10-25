В Нікополі загинула людина, яка отримала поранення від обстрілу у неділю

У вівторок, 25 жовтня, в Нікополі (Дніпропетровська область) загинула людина, яка отримала поранення під час минулого обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні місто Нікополь отримало чергову сумну звістку - від осколкового поранення помер Андрій Вікторович Журавльов. Він був одним з жителів, які потрапили під ранковий ворожий обстріл в минулу неділю. Лікарі боролися за його життя, але травма була важкою", - заявив Євтушенко.

Очільник РВА повідомив, що це 29 житель району, який загинув від рук російських окупантів з початку обстрілів. Також окупанти завдали обстріл одного з сіл Мирівської громади.

"Руйнування незначні. Попередньо - люди не постраждали", - додав Євтушенко.