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В Нікополі загинула людина, яка отримала поранення від обстрілу у неділю

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Нікополь, Вівторок 25 жовтня 2022 22:46
В Нікополі загинула людина, яка отримала поранення від обстрілу у неділю Фото: В Нікополі загинула людина, яка отримала поранення від минулого обстрілу (brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 жовтня, в Нікополі (Дніпропетровська область) загинула людина, яка отримала поранення під час минулого обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні місто Нікополь отримало чергову сумну звістку - від осколкового поранення помер Андрій Вікторович Журавльов. Він був одним з жителів, які потрапили під ранковий ворожий обстріл в минулу неділю. Лікарі боролися за його життя, але травма була важкою", - заявив Євтушенко.

Очільник РВА повідомив, що це 29 житель району, який загинув від рук російських окупантів з початку обстрілів. Також окупанти завдали обстріл одного з сіл Мирівської громади.

"Руйнування незначні. Попередньо - люди не постраждали", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що шестеро мирних жителів Нікополя зазнали поранень внаслідок обстрілу росіян, який стався в неділю, 23 жовтня, вранці.

23 жовтня вранці стало відомо, що російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню. Тоді повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

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