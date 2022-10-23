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Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Нікополя зросла

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Дніпро, Неділя 23 жовтня 2022 19:51
Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Нікополя зросла Ілюстративне фото: кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Нікополя зросла (військ ТБ)
Автор: Іван Носальський

Шестеро мирних жителів Нікополя (Дніпропетровська область) зазнали поранень внаслідок обстрілу росіян, який стався в неділю, 23 жовтня, вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколи Лукашука в Telegram.

За його словами, поранення отримали чотири чоловіки та дві жінки. Один постраждалий у тяжкому стані.

Лукашук зазначив, що через обстріл російських окупантів було пошкоджено десять житлових будинків, дитсадок, кілька приватних підприємств, лінію електропередач. Також зачепило кілька машин, в одній з яких їхали люди.

Рятувальники вже знешкодили чотири снаряди РСЗВ, які виявили на місці обстрілу.

Нагадаємо, 23 жовтня вранці стало відомо, що російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню. Тоді повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

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