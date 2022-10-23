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Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі

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Нікополь, Неділя 23 жовтня 2022 09:53
Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі Фото: росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню у неділю, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

За попередньою інформацією, троє людей постраждали. Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії, четверо людей отримали поранення.

Сьогодн вночі сили ППО вночі збили іранський дрон, яким росіяни атакували Дніпропетровську область.

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Нікополь Дніпропетровська область
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