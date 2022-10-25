В Никополе погиб человек, получивший ранения от обстрела в воскресенье
Во вторник, 25 октября, в Никополе (Днепропетровская область) погиб человек, получивший ранения во время прошлого обстрела города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
"Сегодня город Никополь получил очередное печальное известие - от осколочного ранения скончался Андрей Викторович Журавлев. Он был одним из попавших под утренний вражеский обстрел в минувшее воскресенье. Врачи боролись за его жизнь, но травма была тяжелой", - заявил Евтушенко.
Глава РВА сообщил, что это 29 житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов. Также оккупанты нанесли обстрел одного из сел Мировской общины.
"Разрушения незначительны. Предварительно - люди не пострадали", - добавил Евтушенко.
Напомним, что шесть мирных жителей Никополя получили ранения в результате обстрела россиян, произошедшего в воскресенье, 23 октября, утром.
23 октября утром стало известно, что российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области по реактивным системам залпового огня . Тогда сообщалось о пяти пострадавших.
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