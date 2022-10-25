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В Никополе погиб человек, получивший ранения от обстрела в воскресенье

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Никополь, Вторник 25 октября 2022 22:46
В Никополе погиб человек, получивший ранения от обстрела в воскресенье Фото: В Никополе погиб человек, получивший ранения от прошлых обстрелов (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 октября, в Никополе (Днепропетровская область) погиб человек, получивший ранения во время прошлого обстрела города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня город Никополь получил очередное печальное известие - от осколочного ранения скончался Андрей Викторович Журавлев. Он был одним из попавших под утренний вражеский обстрел в минувшее воскресенье. Врачи боролись за его жизнь, но травма была тяжелой", - заявил Евтушенко.

Глава РВА сообщил, что это 29 житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов. Также оккупанты нанесли обстрел одного из сел Мировской общины.

"Разрушения незначительны. Предварительно - люди не пострадали", - добавил Евтушенко.

Напомним, что шесть мирных жителей Никополя получили ранения в результате обстрела россиян, произошедшего в воскресенье, 23 октября, утром.

23 октября утром стало известно, что российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области по реактивным системам залпового огня . Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

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