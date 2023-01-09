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У Нікополі сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула дитина, ще двоє дітей у лікарні

Фото: у Нікополі сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час пожежі в Нікополі Дніпропетровської області загинула 3-річна дитина, ще двоє малят отруїлись продуктами горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

На виклик прибули місцеві вогнеборці трьох чергових відділень і встановили, що з квартири на 5 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим.

"Там мешкали двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття рятувальників знаходилися на вулиці. Дівчинка 2019 року народження знаходилася без свідомості", - йдеться в повідомленні.

На жаль, дитину врятувати не вдалося. Також продуктами горіння отруїлися 4-річна дівчинка, та хлопчик, якому більше як рік. Їх доправили до лікарні.

Як повідомлялось, російські військові сьогодні вночі, 9 січня, із важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області. Зокрема, росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом опинилися дві громади - Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів.

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Дніпропетровська областьПожежаНікополь