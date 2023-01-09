В Никополе произошел пожар в многоэтажке: погиб ребенок, еще двое детей в больнице

Во время пожара в Никополе Днепропетровской области погиб 3-летний ребенок, еще двое малышей отравились продуктами горения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Г СЧС Украины .

На вызов прибыли местные пожарные трех дежурных отделений и установили, что из квартиры на 5 этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым.

"Там жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия спасателей находились на улице. Девочка 2019 года рождения находилась без сознания", - говорится в сообщении.

К сожалению, ребенка спасти не удалось. Также продуктами горения отравились 4-летняя девочка и мальчик, которому больше года. Их отправили в больницу.