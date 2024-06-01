У Нікополі російський дрон атакував маршрутку: серед поранених дитина (фото)

Російські окупанти зранку 1 червня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Ворожий дрон вдарив по маршрутці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.
За його словами, ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус, внаслідок чого було поранено чотири особи, серед яких дитина.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначав, що росіяни з вечора 31 травня обстріляли Нікополь з артилерії. Ранок у місті теж почався з обстрілів.
За даними ОВА, серед постраждалих 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років. Їм надають необхідну меддопомогу.
Фото: росіяни атакували маршрутку у Нікополі (t.me/dnipropetrovskaODA)
У перший день літа російські війська вчергове атакували Україну, випустивши 53 ракети різних типів та 47 дронів-камікадзе. Українські захисники збили 35 ракет та 46 "Шахедів", влучань не вдалося уникнути.
Ворог цієї ночі атакував енергетику. У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях були пошкоджені об'єкти енергетики.
Також, як відомо, окупанти обстріли дві українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.