У Нікополі російський дрон атакував маршрутку: серед поранених дитина (фото)

За його словами, ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус, внаслідок чого було поранено чотири особи, серед яких дитина.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначав, що росіяни з вечора 31 травня обстріляли Нікополь з артилерії. Ранок у місті теж почався з обстрілів.

За даними ОВА, серед постраждалих 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років. Їм надають необхідну меддопомогу.

Фото: росіяни атакували маршрутку у Нікополі (t.me/dnipropetrovskaODA)