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В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото)

Фото: в Никополе российский дрон атаковал маршрутку (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 1 июня атаковали Никополь Днепропетровской области. Вражеский дрон ударил по маршрутке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По его словам, вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечал, что россияне еще с вечера 31 мая обстреляли Никополь из артиллерии. Утро в городе тоже началось с обстрелов.

По данным ОВА, среди пострадавших 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.

Фото: россияне атаковали маршрутку в Никополе (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Украины 1 июня

В первый день лета российские войска в очередной раз атаковали Украину, выпустив 53 ракеты разных типов и 47 дронов-камикадзе. Украинские защитники сбили 35 ракет и 46 "Шахедов", попадания не удалось избежать.

Враг этой ночью атаковал энергетику. В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях повреждены объекты энергетики.

Также, как известно, оккупанты обстреляли две украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

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