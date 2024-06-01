В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото)

Российские оккупанты утром 1 июня атаковали Никополь Днепропетровской области. Вражеский дрон ударил по маршрутке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
По его словам, вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых ребенок.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечал, что россияне еще с вечера 31 мая обстреляли Никополь из артиллерии. Утро в городе тоже началось с обстрелов.
По данным ОВА, среди пострадавших 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.
Фото: россияне атаковали маршрутку в Никополе (t.me/dnipropetrovskaODA)
В первый день лета российские войска в очередной раз атаковали Украину, выпустив 53 ракеты разных типов и 47 дронов-камикадзе. Украинские защитники сбили 35 ракет и 46 "Шахедов", попадания не удалось избежать.
Враг этой ночью атаковал энергетику. В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях повреждены объекты энергетики.
Также, как известно, оккупанты обстреляли две украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
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