У Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої": постраждали медики

Фото: у Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 4 листопада, завдала удару по кареті швидкої допомоги у Нікополі, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні", - повідомили рятувальники.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт - не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.

 

Обстріли 4 листопада

Цієї ночі під ворожим ударом знову опинились відразу декілька українських областей. Ворог застосовував як ракети, так і ударні безпілотники різних типів.

Зокрема, російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. Ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. 

Відомо про жертву та поранених, серед яких - діти.

Також цієї ночі російські безпілотники у дві хвилі атакували Одеську область. Традиційно, під ударами окупантів перебувала портова та енергетична інфраструктура регіону.

Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та енергетичне обладнання. У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували один з їх енергетичних об'єктів.

