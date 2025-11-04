У Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої": постраждали медики

Обстріли 4 листопада

Цієї ночі під ворожим ударом знову опинились відразу декілька українських областей. Ворог застосовував як ракети, так і ударні безпілотники різних типів.

Зокрема, російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. Ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

Відомо про жертву та поранених, серед яких - діти.