В Никополе россияне попали в карету "скорой": пострадали медики

Фото: в Никополе россияне попали в карету "скорой" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 4 ноября, нанесла удар по карете скорой помощи в Никополе, что в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"В Никополе Днепропетровской области российские оккупанты целенаправленно ударили по автомобилю "скорой", который транспортировал больного человека в больницу", - сообщили спасатели.

По предварительным данным, в результате вражеского удара трое медиков получили травмы, пациент - не пострадал. Чрезвычайники оперативно доставили раненых в лечебное учреждение.

 

Обстрелы 4 ноября

Этой ночью под вражеским ударом снова оказались сразу несколько украинских областей. Враг применял как ракеты, так и ударные беспилотники различных типов.

В частности, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой и беспилотниками. Враг совершил масштабные обстрелы Николаевской общины Синельниковского района Днепропетровской области.

Известно о жертве и раненых, среди которых - дети.

 

Также этой ночью российские беспилотники в две волны атаковали Одесскую область. Традиционно, под ударами оккупантов находилась портовая и энергетическая инфраструктура региона.

В результате ударов возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и энергетическое оборудование. В ДТЭК сообщили, что россияне атаковали один из их энергетических объектов.

