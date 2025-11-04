В Никополе россияне попали в карету "скорой": пострадали медики

Российская армия в ночь на вторник, 4 ноября, нанесла удар по карете скорой помощи в Никополе, что в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"В Никополе Днепропетровской области российские оккупанты целенаправленно ударили по автомобилю "скорой", который транспортировал больного человека в больницу", - сообщили спасатели.
По предварительным данным, в результате вражеского удара трое медиков получили травмы, пациент - не пострадал. Чрезвычайники оперативно доставили раненых в лечебное учреждение.
Этой ночью под вражеским ударом снова оказались сразу несколько украинских областей. Враг применял как ракеты, так и ударные беспилотники различных типов.
В частности, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой и беспилотниками. Враг совершил масштабные обстрелы Николаевской общины Синельниковского района Днепропетровской области.
Известно о жертве и раненых, среди которых - дети.
Также этой ночью российские беспилотники в две волны атаковали Одесскую область. Традиционно, под ударами оккупантов находилась портовая и энергетическая инфраструктура региона.
В результате ударов возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и энергетическое оборудование. В ДТЭК сообщили, что россияне атаковали один из их энергетических объектов.