В Никополе россияне попали в карету "скорой": пострадали медики

Обстрелы 4 ноября

Этой ночью под вражеским ударом снова оказались сразу несколько украинских областей. Враг применял как ракеты, так и ударные беспилотники различных типов.

В частности, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой и беспилотниками. Враг совершил масштабные обстрелы Николаевской общины Синельниковского района Днепропетровской области.

Известно о жертве и раненых, среди которых - дети.