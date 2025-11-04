У Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої": постраждали медики
Російська армія у ніч на вівторок, 4 листопада, завдала удару по кареті швидкої допомоги у Нікополі, що у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні", - повідомили рятувальники.
За попередніми даними, внаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт - не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.
Обстріли 4 листопада
Цієї ночі під ворожим ударом знову опинились відразу декілька українських областей. Ворог застосовував як ракети, так і ударні безпілотники різних типів.
Зокрема, російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. Ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.
Відомо про жертву та поранених, серед яких - діти.
Також цієї ночі російські безпілотники у дві хвилі атакували Одеську область. Традиційно, під ударами окупантів перебувала портова та енергетична інфраструктура регіону.
Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та енергетичне обладнання. У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували один з їх енергетичних об'єктів.