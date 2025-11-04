ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої": постраждали медики

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 09:29
UA EN RU
У Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої": постраждали медики Фото: у Нікополі росіяни влучили в карету "швидкої" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 4 листопада, завдала удару по кареті швидкої допомоги у Нікополі, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні", - повідомили рятувальники.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт - не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.

Обстріли 4 листопада

Цієї ночі під ворожим ударом знову опинились відразу декілька українських областей. Ворог застосовував як ракети, так і ударні безпілотники різних типів.

Зокрема, російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. Ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

Відомо про жертву та поранених, серед яких - діти.

Також цієї ночі російські безпілотники у дві хвилі атакували Одеську область. Традиційно, під ударами окупантів перебувала портова та енергетична інфраструктура регіону.

Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та енергетичне обладнання. У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували один з їх енергетичних об'єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Війна в Україні
Новини
ЄС вводить нові правила на кордоні: чи треба українцям додаткові документи
ЄС вводить нові правила на кордоні: чи треба українцям додаткові документи
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа