У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном рятувальників: їх госпіталізували

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили надзвичайники, три співробітника ДСНС отримали травми. Всіх їх було госпіталізовано до лікарні.

Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.

"Пожежу ліквідовано на площі 6 квадратних метрів", - резюмували у ДСНС.