У Нікополі росіяни атакували FPV-дроном рятувальників: їх госпіталізували

Ввечері, 17 липня, росіяни вдарили FPV-дроном по місту Нікополь Дніпропетровської області. Під час ліквідації наслідків, РФ здійснила повторний удар, на цей раз по рятувальникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили надзвичайники, три співробітника ДСНС отримали травми. Всіх їх було госпіталізовано до лікарні.
Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.
"Пожежу ліквідовано на площі 6 квадратних метрів", - резюмували у ДСНС.
Зазначимо, що росіяни доволі часто атакують Нікополь. У зведеннях влади регулярно публікуються новини про наслідки обстрілів.
Зокрема, вчора вранці, 16 липня, росіяни обстріляли Нікополь з артилерії. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові багатоповерхівки.
Крім того, одна жінка загинула і ще 5 осіб були травмовані.
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