В Никополе россияне атаковали FPV-дроном спасателей: их госпитализировали

"Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник", - говорится в сообщении.

Как уточнили чрезвычайники, три сотрудника ГСЧС получили травмы. Все они были госпитализированы в больницу.

Кроме того, в результате атаки пострадали двое гражданских - мужчина и женщина.

"Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров", - резюмировали в ГСЧС.