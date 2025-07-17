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В Никополе россияне атаковали FPV-дроном спасателей: их госпитализировали

Фото: пострадавший спасатель (t.me/dsns_telegram/46233)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 17 июля, россияне ударили FPV-дроном по городу Никополь Днепропетровской области. Во время ликвидации последствий, РФ осуществила повторный удар, на этот раз по спасателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник", - говорится в сообщении.

Как уточнили чрезвычайники, три сотрудника ГСЧС получили травмы. Все они были госпитализированы в больницу.

Кроме того, в результате атаки пострадали двое гражданских - мужчина и женщина.

"Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров", - резюмировали в ГСЧС.

Обстрел Никополя

Отметим, что россияне довольны часто атакуют Никополь. В сводках властей регулярно публикуются новости о последствиях обстрелов.

В частности, вчера утром, 16 июля, россияне обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоэтажки.

Кроме того, одна женщина погибла и еще 5 человек были травмированы.

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