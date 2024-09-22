В Нікополі РФ атакувала дроном авто, в якому їхала родина з дітьми: є жертви та поранені

В Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала родина з дітьми. Загинули мати та 12-річна дочка, батько з 4-річною донькою постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Так, 21 вересня, близько 19:00, окупанти прицільно спрямували дрон-камікадзе в автомобіль ВАЗ, який рухався по одній з вулиць міста.
"Машина вмить загорілася та вигоріла вщент. Поліцейські в складі слідчо-оперативної групи негайно виїхали на місце події та виявили, що внаслідок атаки одразу на місці загинула 12-річна дівчинка, яка перебувала в салоні на задньому сидінні авто", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на службовому транспорті правоохоронці евакуювали з місця обстрілу пораненого 25-річного чоловіка та його 25-річну дружину, яка на той час вже була без ознак життя.
"Їх 4-річну доньку, яка також зазнала поранень, до медзакладу доставили надзвичайники", - констатували в поліції.
Російські війська постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Атаки відбуваються постійно, оскільки окупанти б'ють по місту із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Буквально 11 вересня російські війська завдали удару по рятувальникам у Нікополі Дніпропетровської області. Вони в цей час гасили пожежу. Після цього, вже 12 вересня, загарбники атакували і комунальників, які приїхали допомагати ліквідувати наслідки вечірнього обстрілу.
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