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В Никополе РФ атаковала дроном авто, в котором ехала семья с детьми: есть жертвы и раненые

Фото: в Никополе россияне дроном атаковали авто, в котором ехала семья с детьми (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Никополе россияне дроном атаковали авто, в котором ехала семья с детьми. Погибли мать и 12-летняя дочь, отец с 4-летней дочерью пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Так, 21 сентября, около 19:00, оккупанты прицельно направили дрон-камикадзе в автомобиль ВАЗ, который двигался по одной из улиц города.

"Машина мгновенно загорелась и выгорела дотла. Полицейские в составе следственно-оперативной группы немедленно выехали на место происшествия и обнаружили, что в результате атаки сразу на месте погибла 12-летняя девочка, которая находилась в салоне на заднем сиденье авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, на служебном транспорте правоохранители эвакуировали с места обстрела раненого 25-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, которая к тому времени уже была без признаков жизни.

"Их 4-летнюю дочь, которая также получила ранения, в медучреждение доставили спасатели", - констатировали в полиции.

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. Атаки происходят постоянно, поскольку оккупанты бьют по городу с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 11 сентября российские войска нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области. Они в это время тушили пожар. После этого, уже 12 сентября, захватчики атаковали и коммунальщиков, которые приехали помогать ликвидировать последствия вечернего обстрела.

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