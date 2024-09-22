В Никополе РФ атаковала дроном авто, в котором ехала семья с детьми: есть жертвы и раненые

Так, 21 сентября, около 19:00, оккупанты прицельно направили дрон-камикадзе в автомобиль ВАЗ, который двигался по одной из улиц города.

"Машина мгновенно загорелась и выгорела дотла. Полицейские в составе следственно-оперативной группы немедленно выехали на место происшествия и обнаружили, что в результате атаки сразу на месте погибла 12-летняя девочка, которая находилась в салоне на заднем сиденье авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, на служебном транспорте правоохранители эвакуировали с места обстрела раненого 25-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, которая к тому времени уже была без признаков жизни.

"Их 4-летнюю дочь, которая также получила ранения, в медучреждение доставили спасатели", - констатировали в полиции.