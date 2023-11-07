У Нікополі через російські обстріли призупиняє виробництво завод феросплавів

Адміністрація АТ зауважує, що Нікополь Дніпропетровської області знаходиться за 5 кілометрів від тимчасово окупованого російськими загарбниками Енергодару, через що щодня зазнає обстрілів ворожої артилерії.

Серед цілей військ РФ - підприємства критичної, енергетичної та промислової інфраструктури України, і Нікопольський феросплавний завод відповідно.

Як зазначають у керівництві підприємства, через "непрогнозовані дії окупантів в АТ НЗФ можливі перебої із забезпеченням енергоресурсів - електроенергією та водою". Крім того, під загрозою здоров'я та життя персоналу, тому в рамках соціального партнерства з Нікопольською громадою завод впроваджує та посилює заходи безпеки.

"Задля збереження пічних агрегатів, адміністрацією АТ НЗФ прийнято рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені через обстріли", - розповіли в адміністрації підприємства.

В АТ НЗФ додали, що після усунення загрози обстрілів енергосистеми України завод готовий продовжити постійну роботу.

Довідка: Нікопольський феросплавний завод

Сам завод розташований за 3 км на північний захід від Нікополя. Підприємство засноване у 1968 році. За даними на 2019 рік, кількість працівників АП становила 6 тисяч.

АТ НЗФ є одним із найбільших підприємств металургійного комплексу України, найбільшим феросплавним підприємством у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів (понад 11% світового виробництва феросплавів). Левова частка продукції заводу йде експорт.

Станом на зараз власником контрольного пакета акцій підприємства є олігарх Ігор Коломойський.

Нагадаємо, у Нікопольському заводі феросплавів минулої осені заявляли про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.