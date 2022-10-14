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Феросплавний завод Коломойського у І півріччі отримав 223 млн гривень прибутку

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П'ятниця 14 жовтня 2022 16:19
Феросплавний завод Коломойського у І півріччі отримав 223 млн гривень прибутку Фото: Феросплавний завод Коломойського у І півріччі отримав 223 млн гривень прибутку (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського за підсумками першого півріччя 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 223 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт заводу, оприлюднений на сайті НКЦПФР.

Чистий дохід підприємства, згідно зі звітом, за перші 6 місяців війни становив понад 9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Нікопольський завод феросплавів заявив про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.

Завод Коломойського попередив, що можливе підвищення цін на електрику вплине на рівень прибутковості підприємства.

Левова частка доходів Нікопольського заводу феросплавів, згідно з офіційним звітом, забезпечує експорт. У 2021 році на зовнішні ринки було відправлено понад 70% продукції - 470 тис. тонн із вироблених 648 тисяч тонн.

Нагадаємо, ціна на електроенергію в Україні влітку 2022 року була приблизно в 2-5 разів нижчою, ніж у країнах ЄС, згідно з даними ДП "Оператор Ринку".

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Ігор Коломойский бизнес
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