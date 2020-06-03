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Под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 12:34
Под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских
Фото: полицейский (npu.gov.ua)

Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертное исследование

В Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских. Правоохранители сумели ее обезвредить и задержать мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, во время охраны аварийного Алексеевского моста патрульными, 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к полицейским и достал из кармана гранату "Ф-1" угрожая ее взорвать. Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертное исследование. Самого же мужчину задержали.

Под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских

Фото: граната (facebook.com.PoliceDniproRegion)

Как отмечается, следователями Никопольского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Отметим, злоумышленник уже был ранее судим по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Хмельницком нетрезвый мужчина из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции, который в результате инцидента получил ранения.

Также РБК-Уркаїна сообщало, что полиция перекрыла движение на мосту Метро после анонимного звонка о минировании

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины полицияподрыв
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