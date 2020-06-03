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Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 12:34
Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили боєприпас та направили його на експертне дослідження

У Дніпропетровській області під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських. Правоохоронці зуміли її знешкодити та затримати чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, під час охорони аварійного Олексіївського мосту патрульними, 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння підійшов до поліцейських та дістав із кишені гранату "Ф-1" погрожуючи її підірвати. Правоохоронці вилучили боєприпас та направили його на експертне дослідження. Самого ж чоловіка було затримано.

Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

Фото: граната (facebook.com.PoliceDniproRegion)

Як зазначається, слідчими Нікопольського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Зазначимо, зловмисник вже був раніше судимий за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, у Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції, який у результаті інциденту отримав поранення.

Також РБК-Уркаїна повідомляло, що поліція перекрила рух на мосту Метро після анонімного дзвінка про мінування

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України полицияподрыв
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