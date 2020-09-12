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В Киеве задержали организатора стрельбы в Украинке

Киев, Суббота 12 сентября 2020 10:49
В Киеве задержали организатора стрельбы в Украинке
Фото: задержание в Киеве (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: РБК-Украина

Полиция задержала в Киеве основного организатора стрельбы в Украине, в результате которой были ранены два человека. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что организатором стрельбы возле кафе в Украинке оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом. Задержали его в Киеве.

По данным полиции, именно этот мужчина прибыл из столицы и во время конфликта из травматического оружия ранил двух жителей Украинки. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, ему объявили подозрение в хулиганстве, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, на прошлой неделе в одном из кафе Украинки произошла стрельба с пострадавшими.

По данным полиции, группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Как заявил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, инцидент произошел на бытовой почве. А участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, сменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы.

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Новости Украины Происшествия КиевСтрельбаг. Украинка
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