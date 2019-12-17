В Киеве задержали двух чиновников с взяткой в 150 тыс. гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

В столице задержали одного из руководителей госучреждения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины и секретаря комиссии структурного подразделения Государственной службы морского и речного транспорта Украины на взятках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, в Киеве правоохранители задержали чиновника во время получения неправомерной выгоды в 100 тыс. гривен. При получении средства в качестве "отката" один из руководителей госучреждения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины обещал предпринимателю провести все необходимые расчеты за поставленный им товар.

В этот же день в Киеве оперативники задержали секретаря комиссии структурного подразделения Государственной службы морского и речного транспорта Украины. За получение разрешительных документов на управление водными транспортными средствами чиновник требовал и получил 52,5 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Сейчас чиновники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки.

РБК-Украина писало, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали двух таможенников и пограничников во время получения неправомерной выгоды.