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В Кировоградской области задержали главу сельсовета на вымогательстве

Новости » Общество     16.12.2019 - 20:37
В Кировоградской области задержали главу сельсовета на вымогательстве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава сельсовета требовал 100 тысяч за выделение земельного участка площадью 20 га

Главу одного из сельских советов в Кировоградской области задержали на вымогательстве 100 тысяч гривен за передачу земельного участка в аренду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Сообщается, что глава одного из сельсоветов Добровеличкивского района требовал от местного жителя передачу земельного участка площадью 20 га в собственность для ведения личного хозяйства.

"Чиновник был разоблачен и задержан на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн. По настоянию прокуратуры указанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога", - сообщили в ГПУ.

Главе сельсовета сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили преступную группировку, в которую входил депутат Киевского областного совета, которая занималась вымогательством 860 тысяч долларов у предпринимателей.

Кроме этого сообщалось, что следователи ГБР задержали одесского пограничника, который за взятку пытался повыситься в звании. Старший военнослужащий Одесского пограничного отряда предложил 700 долларов начальнику отдела кадров за присвоение звания "капитана".

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