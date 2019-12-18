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У Нікополі поліцейський вимагав хабар за не відкриття кримінальної справи

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 21:02
У Нікополі поліцейський вимагав хабар за не відкриття кримінальної справи
Фото: затримання поліцейського (dbr.gov.ua)

Поліцейський вимагав 1,5 тисячі доларів за не відкриття кримінальної справи

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступнику начальника Дніпропетровського відділення поліції Нікополя Дніпропетровської області за вимагання хабара в розмірі 1,5 тисячі доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що поліцейський у разі відмови від давання хабара погрожував дівчині відкриттям кримінальної справи за збут наркотиків.

"Поліцейський вилучив у 22-річної дівчини автомобіль, який вона нещодавно придбала. При поверненні транспортного засобу він вимагав 1500 доларів США. В іншому випадку поліцейський обіцяв залучити потерпілу до кримінальної відповідальності за збут наркотичних речовин", - повідомили в ГБР.

Поліцейському повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві затримали одного з керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України та секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України на хабарі у 150 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області затримали голову однієї з сільських рад на вимаганні 100 тисяч гривень за передачу земельної ділянки в оренду.

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Новини України взяткаДБРНікополь
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