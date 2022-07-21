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В Никополе не будут проводить вступительный тест для абитуриентов: в чем причина

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Никополь, Четверг 21 июля 2022 17:08
В Никополе не будут проводить вступительный тест для абитуриентов: в чем причина Фото: в Никополе из-за угрозы обстрелов не будут проводить НМТ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Никополе Днепропетровской области не будут проводить мультипредметный тест для абитуриентов. Причиной стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования в Telegram.

Участникам предложили пройти тест в рамках основной сессии в те же даты, но в других населенных пунктах.

"Надеемся на ваше понимание и на то, что все абитуриенты смогут пройти тестирование и поступить в желаемые заведения высшего образования", - говорится в сообщении.

Детали проведения тестирования размещены на информационных страницах участников.

Напомним, что уже появился график сдачи вступительного НМТ для абитуриентов.

Кроме того, ранее мы рассказывали, как будет проходить вступительный тест в условиях воздушных тревог.

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