У Нікополі не будуть проводити вступний тест для абітурієнтів: у чому причина
У Нікополі Дніпропетровської області не будуть проводити мультипредметний тест для абітурієнтів. Причиною стала загроза обстрілів з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти у Telegram.
Учасникам запропонували пройти тест у межах основної сесії у ті самі дати, але в інших населених пунктах.
"Сподіваємося на ваше розуміння і на те, що всі вступники зможуть пройти тестування і вступити до омріяних закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.
Деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.
Нагадаємо, що вже з'явився графік складання вступного НМТ для абітурієнтів.
Крім того, раніше ми розповідали, як буде проходити вступний тест в умовах повітряних тривог.
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