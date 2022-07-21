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У Нікополі не будуть проводити вступний тест для абітурієнтів: у чому причина

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Нікополь, Четвер 21 липня 2022 17:08
У Нікополі не будуть проводити вступний тест для абітурієнтів: у чому причина Фото: у Нікополі через загрозу обстрілів не будуть проводити НМТ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Нікополі Дніпропетровської області не будуть проводити мультипредметний тест для абітурієнтів. Причиною стала загроза обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти у Telegram.

Учасникам запропонували пройти тест у межах основної сесії у ті самі дати, але в інших населених пунктах.

"Сподіваємося на ваше розуміння і на те, що всі вступники зможуть пройти тестування і вступити до омріяних закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, що вже з'явився графік складання вступного НМТ для абітурієнтів.

Крім того, раніше ми розповідали, як буде проходити вступний тест в умовах повітряних тривог.

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