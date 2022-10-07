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Нікому не слід застосовувати ядерну зброю, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нікому не слід застосовувати ядерну зброю, усі мають бути максимально ясними у цій точці зору.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Думаю, що потрібно бути абсолютно зрозумілими у нашій відповіді - нікому не слід застосовувати атомну зброю", - заявив Шольц.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що загроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найсерйознішою загрозою з часів кубинської кризи.

Також український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що світ не пробачить ані Росії, ані главі Кремля застосування зброї масової поразки. За словами Зеленського, Путіну не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.

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