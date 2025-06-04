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"Нікому не повинно спасти на думку напасти": НАТО обрало пріоритети посилення оборони

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рутте, заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandard.

Рутте закликав до рішучої та швидкої реалізації запланованих нових цілей щодо військового потенціалу членів альянсу.

"Нам потрібно більше ресурсів, військ і можливостей, щоб бути готовими до будь-якої загрози та повністю реалізувати наші колективні плани оборони", – сказав він перед зустріччю міністрів оборони в Брюсселі.

Найвищими пріоритетами, за словами генсека НАТО, є:

  • протиповітряна і протиракетна оборона,
  • системи зброї великої дальності,
  • логістика,
  • великі збройні сили сухопутних військ.

Як причину необхідності озброєння Рютте назвав війну Росії проти України, а також загрози тероризму.

"Сильна оборона посилає чіткий сигнал: нікому не повинно спасти на думку напасти на нас", - додав він.

Путін планує наступ на НАТО?

Нагадаємо, раніше у доповіді Бундесверу йшлося про те, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

Нещодавно Північноатлантичний альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

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