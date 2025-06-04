"Никому не должно прийти в голову напасть": НАТО выбрало приоритеты усиления обороны

Рутте призвал к решительной и быстрой реализации запланированных новых целей по военному потенциалу членов альянса.

"Нам нужно больше ресурсов, войск и возможностей, чтобы быть готовыми к любой угрозе и полностью реализовать наши коллективные планы обороны", - сказал он перед встречей министров обороны в Брюсселе.

Самыми высокими приоритетами, по словам генсека НАТО, являются:

противовоздушная и противоракетная оборона,

системы оружия большой дальности,

логистика,

крупные вооруженные силы сухопутных войск.

В качестве причины необходимости вооружения Рютте назвал войну России против Украины, а также угрозы терроризма.

"Сильная оборона посылает четкий сигнал: никому не должно прийти в голову напасть на нас", - добавил он.