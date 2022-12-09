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Нікому не можна вірити. Путін цинічно відреагував на проблеми в армії

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти, які воюють проти України, заявляють про численні проблеми у забезпеченні військ. При цьому російський диктатор Володимир Путін ігнорує їхні скарги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

Так, журналістка заявила, що окупанти продовжують скаржитися військкорам та волонтерам на нестачу обмундирування та медичних препаратів. Вона запитала, кому можна вірити - звітам Міноборони РФ або бійцям з передової.

"Вірити нікому не можна, тільки мені можна", - відповів Путін.

Він також додав, що обговорює усі питання з Міноборони. Його запевняють, що проблем нібито стає дедалі менше і вони перестають бути такими гострими.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російські війська відчувають нестачу боєприпасів і змушені заощаджувати снаряди.

Крім того, один із окупантів розповів про небажання воювати через брак їжі та назрівання бунту у війську.

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