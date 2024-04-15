"Нікому не дозволено допомагати". Шольц розкритикував експорт Китаю до Росії

"Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати", - наголосив Шольц у Шанхаї, маючи на увазі зростання китайського експорту до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Глава німецького уряду також повторив заклики не оминати санкції Заходу та не постачати зброю Росії.

За його словами, агресивна війна Росії - це не лише європейська проблема.

Такі заяви Шольца пролунали напередодні його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном.