"Нікому не дозволено допомагати". Шольц розкритикував експорт Китаю до Росії

Китай та інші країни мають припинити допомогу Росії, яка проявляється у експорті товарів.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати", - наголосив Шольц у Шанхаї, маючи на увазі зростання китайського експорту до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Глава німецького уряду також повторив заклики не оминати санкції Заходу та не постачати зброю Росії.
За його словами, агресивна війна Росії - це не лише європейська проблема.
Такі заяви Шольца пролунали напередодні його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном.
Нагадаємо, представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт ще 8 квітня анонсував візит Шольца до Китаю. Він зазначав, що канцлер хоче обговорити з китайськими чиновниками війну в Україні та вплив Пекіна на Москву.
Учора, 14 квітня, глава німецького уряду розпочав свій триденний тур Китаєм.
Шольц, за даними Reuters, має намір усунути розбіжності з Китаєм щодо низки питань, включаючи торговельну практику КНР та підтримку Росії.
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