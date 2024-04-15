"Никому не позволено помогать". Шольц раскритиковал экспорт Китая в Россию

Китай и другие страны должны прекратить помощь России, которая проявляется в экспорте товаров.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Мы будем говорить о том, что никому не позволено помогать", - подчеркнул Шольц в Шанхае, имея в виду рост китайского экспорта в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Глава немецкого правительства также повторил призывы не обходить санкции Запада и не поставлять оружие России.
По его словам, агрессивная война России - это не только европейская проблема.
Такие заявления Шольца прозвучали накануне его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Цяном.
Напомним, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт еще 8 апреля анонсировал визит Шольца в Китай. Он отмечал, что канцлер хочет обсудить с китайскими чиновниками войну в Украине и влияние Пекина на Москву.
Вчера, 14 апреля, глава немецкого правительства начал свой трехдневный тур по Китаю.
Шольц, по данным Reuters, намерен устранить разногласия с Китаем по ряду вопросов, включая торговую практику КНР и поддержку России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.