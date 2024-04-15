"Никому не позволено помогать". Шольц раскритиковал экспорт Китая в Россию

"Мы будем говорить о том, что никому не позволено помогать", - подчеркнул Шольц в Шанхае, имея в виду рост китайского экспорта в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Глава немецкого правительства также повторил призывы не обходить санкции Запада и не поставлять оружие России.

По его словам, агрессивная война России - это не только европейская проблема.

Такие заявления Шольца прозвучали накануне его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Цяном.