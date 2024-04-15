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"Никому не позволено помогать". Шольц раскритиковал экспорт Китая в Россию

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай и другие страны должны прекратить помощь России, которая проявляется в экспорте товаров.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Мы будем говорить о том, что никому не позволено помогать", - подчеркнул Шольц в Шанхае, имея в виду рост китайского экспорта в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Глава немецкого правительства также повторил призывы не обходить санкции Запада и не поставлять оружие России. 

По его словам, агрессивная война России - это не только европейская проблема.

Такие заявления Шольца прозвучали накануне его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Цяном. 

Визит Шольца в Китай

Напомним, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт еще 8 апреля анонсировал визит Шольца в Китай. Он отмечал, что канцлер хочет обсудить с китайскими чиновниками войну в Украине и влияние Пекина на Москву.

Вчера, 14 апреля, глава немецкого правительства начал свой трехдневный тур по Китаю.

Шольц, по данным Reuters, намерен устранить разногласия с Китаем по ряду вопросов, включая торговую практику КНР и поддержку России.

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Российская ФедерацияКитайОлаф ШольцВойна России против Украины