"Ніколи не відчував такого". Топ-тенісист зізнався в коханні до екс-другої ракетки світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

24-річний тенісист підтвердив стосунки з іспанкою. За його словами, вони з Бадосою – споріднені душі. Грек упевнений, що нарешті відшукав свою другу половинку.

"У моєму житті було багато жінок. І я можу впевнено заявити, що ніколи не почував такого потягу, не бачив стільки прекрасного та не відчував такого інтересу до однієї. Я розповів про це Паулі, а вона відповіла взаємністю та ощасливила мене", – заявив Ціціпас.

Грецький тенісист висловив сумнів, що багато людей мають такий духовний зв'язок із кимось. На його переконання, віра про щастя на іншому кінці світу марна. "Інколи воно знаходиться прямісінько перед тобою", – додав Ціціпас.

Наразі грек може похизуватися успішнішою професіональною кар'єрою. Він здобув 9 титулів, доходив до фіналів Australian Open та "Ролан Гарроса", а також тріумфував на ATP Finals у 2019 році. Натомість Бадоса виграла 3 трофеї та ніколи не грала у фіналах Grand Slam.