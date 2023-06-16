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"Ніколи не відчував такого". Топ-тенісист зізнався в коханні до екс-другої ракетки світу

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Монте-Карло, П'ятниця 16 червня 2023 15:27
"Ніколи не відчував такого". Топ-тенісист зізнався в коханні до екс-другої ракетки світу Фото: Стефанос Ціціпас покохав представницю жіночого туру (facebook.com/StefTsitsipas)
Автор: Антон Федорців

Глибину ніжних почуттів до іспанської тенісистки Паули Бадоси заявив представник топ-5 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Стефанос Ціціпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

24-річний тенісист підтвердив стосунки з іспанкою. За його словами, вони з Бадосою – споріднені душі. Грек упевнений, що нарешті відшукав свою другу половинку.

"У моєму житті було багато жінок. І я можу впевнено заявити, що ніколи не почував такого потягу, не бачив стільки прекрасного та не відчував такого інтересу до однієї. Я розповів про це Паулі, а вона відповіла взаємністю та ощасливила мене", – заявив Ціціпас.

Грецький тенісист висловив сумнів, що багато людей мають такий духовний зв'язок із кимось. На його переконання, віра про щастя на іншому кінці світу марна. "Інколи воно знаходиться прямісінько перед тобою", – додав Ціціпас.

Наразі грек може похизуватися успішнішою професіональною кар'єрою. Він здобув 9 титулів, доходив до фіналів Australian Open та "Ролан Гарроса", а також тріумфував на ATP Finals у 2019 році. Натомість Бадоса виграла 3 трофеї та ніколи не грала у фіналах Grand Slam.

До слова, білоруска Сабаленко побідкалася через власне становище внаслідок війни РФ проти України.

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